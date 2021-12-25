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Германии предсказали раскол правящей коалиции из-за «Северного потока-2»

Das Erste: в «светофорной» коалиции ФРГ наметился раскол из-за «Северного потока-2»

Фото: @NSP2_Rossiya

В «светофорной» коалиции Германии, сформировавшей новое правительство, наметился раскол из-за разногласий по «Северному потоку-2». Об этом сообщает телеканал Das Erste.

Автор материала, Коринна Эмундс, предсказала, что газопровод станет серьезным испытанием на прочность для новой власти в ФРГ, поскольку «зеленые» высказались резко против него, в то время как социал-демократы (СДПГ) поддержали.

«Северный поток — 2» — как слон в посудной лавке между партиями «Светофора»

Коринна Эмундсобозреватель Das Erste

Эмундс добавила, что глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за российско-немецких отношений, которые достигли низшей точки из-за ситуации вокруг Украины. В настоящее время требуется сформировать новый курс во внешней политике, но канцлер Олаф Шольц и правительство ведут себя крайне сдержанно.

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Автор материала отметила, что в настоящее время крайне важным представляется наличие единой позиции коалиции во внешней политике, для которой требуется внутренний консенсус.

Эксперт Германского совета по международным отношениям Штефан Майстер полагает, что к расколу коалиции может привести заявление канцлера Шольца на саммите Евросоюза о том, что газопровод является частным проектом в немецкой экономике.

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц назвал приостановку сертификации газопровода «Северный поток-2» неполитическим решением. Он отметил, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, в который были вложены частные инвестиции. Шольц подчеркнул, что решение о соответствии проекта европейскому законодательству немецкий регулятор принимал, не руководствуясь политикой.

«Северный поток-2» станет испытанием на прочность

Янис Клюге, эксперт из Фонда науки и политики, указал, что на коалицию происходит давление снаружи и изнутри. По его мнению, «Северный поток-2» — это испытание на прочность для нового правительства.

Это клин в коалиции, который все еще может создать напряженность

Янис Клюгеэксперт Фонда науки и политики

Эксперт по внешней политике «зеленых» Омид Нурипур заявил, что Германия по-прежнему рассчитывает на диалог с Россией, поскольку другого пути нет.

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Депутат от социал-демократов Нильс Шмидт, выступивший в качестве официального представителя своей партии, не исключил, что «Северный поток-2» станет частью санкций.

Эксперты отмечают, что газопровод еще не запущен, поскольку все еще продолжаются испытания на европейское разрешение. Однако в случае потенциального военного столкновения России и Украины сохранить его в рабочем состоянии будет практически невозможно.

Ранее сообщалось, что США подталкивают Германию к тому, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток-2». По данным американского издания Bloomberg, новое правительство ФРГ на данный момент не выражало готовности к такому шагу.

24 декабря американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Роб Портман призвали администрацию президента США Джо Байдена тесно работать с новым правительством ФРГ ради приостановки газопровода «Северный поток-2». По их мнению, администрация в Вашингтоне также не должна призывать президента Украины Владимира Зеленского соглашаться «на какие-либо уступки вне процесса Минских соглашений».

Марина Совина
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