Тутберидзе рассказала о желании Загитовой отказаться от участия в ЧМ

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о поведении фигуристки Алины Загитовой перед поездкой на чемпионат мира в 2019 году. Об этом она рассказала в эфире программы «Откровенный разговор» на «Первом канале».

По словам Тутберидзе, в 2019 году Загитова сомневалась в своих силах и понимала, что может проиграть на чемпионате мира. «Она пропускала тренировки не из-за лени, а из-за неспособности преодолеть это все морально», — отметила она.

Тренер рассказала, что у Загитовой было желание отказаться от поездки: спортсменка намерено не собирала чемоданы перед отлетом и могла опоздать на рейс. Чтобы этого избежать, Тутберидзе обратилась к сотрудникам «Самбо-70», попросив их собрать багаж фигуристки и доставить ее в аэропорт на машине.

В 2019 году чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Японии. Загитова завоевала золото турнира. Годом ранее россиянка стала олимпийской чемпионкой.