Захарова опровергла связанные с нерасширением НАТО заявления США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США и ряда западных стран о том, что на переговорах по гарантиям безопасности не будет рассматриваться вопрос нерасширения НАТО на восток. По ее словам, вопрос станет одним из главных на предстоящих переговорах с США и НАТО. Комментарий опубликован в ее личном Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что ключевыми вопросами на переговорах станут нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих безопасности страны систем вооружений. «Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — добавила официальный представитель МИД.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе. По ее словам, детали переговоров на данный момент окончательно не согласованы.

В то же время ранее в декабре Псаки заявила, что США и Россия ведут диалог на дипломатическом уровне и обсуждают предложения последней по гарантиям безопасности. Она подчеркнула, что американские власти уже не готовы идти на некоторые условия Москвы: в частности, на соглашения о нерасширении НАТО на восток.