Земан заявил о создании «афганского Мюнхена» из-за капитуляции НАТО

Капитуляция НАТО в Афганистане привела к созданию «афганского Мюнхена», что негативно отразилось на международной безопасности. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в обращении к гражданам страны, его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России) может спровоцировать усиление миграционных потоков из страны. Однако наибольшую опасность представляют возможные теракты в Европе, масштаб которых будет сопоставим с атакой на здания Всемирного торгового центра в 2001 году.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал 20 лет миссии НАТО по поддержанию национальной безопасности в Афганистане «провальными». По словам дипломата, у альянса были планы по оказанию финансовой помощи для поддержания национальной безопасности Афганистана и сил обороны вплоть до 2024 года», но еще до окончательного вывода войск НАТО из страны оказалось, что все «планы рухнули».

15 августа талибы взяли под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Эвакуация американских войск и дипломатической миссии из Афганистана официально завершилась 31 августа 2021 года.