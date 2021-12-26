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90-летняя россиянка девять часов провела в застрявшем лифте

В Санкт-Петербурге 90-летняя ветеран 9 часов провела в застрявшем лифте

В Санкт-Петербурге 90-летняя ветеран войны Ануза Сидорова девять часов провела в застрявшем лифте. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, Сидорова возвращалась с прогулки. Когда лифт застрял, она много раз звонила диспетчеру, однако та отвечала, что передала запрос, и просила ждать.

«Что, говорит, без конца звонить, надоедать? Она мне так сказала, ждите, ждите без конца», — процитировала разговор с диспетчером россиянка. Сидорова рассказала, что у нее поднялось давление, ей было очень жарко, она с трудом оставалась на ногах и сильно вспотела.

Пока женщина находилась в лифте, родственники пытались ее найти, звонили в больницы, обратились в полицию и «Лизу Алерт». Вечером ее внук заметил, что лифт весь день «ехал наверх», прислушался и услышал слабый стук и кашель бабушки. Он позвонил в управляющую компанию, монтер тут же перезапустил лифт и Сидорова смогла выйти.

Родственники намерены писать на управляющую компанию заявление в прокуратуру. Они рассказали, что пережить заточение в лифте бабушке помогла выносливость — с 14 лет она работала в угольной шахте.

Ранее сообщалось, что в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром. Кабина пролетела 13 этажей, а после — резко затормозила. Пострадавший получил ушиб поясницы.

Майя Гавашели
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