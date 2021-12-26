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Украинский боксер Ломаченко отправил награды в Россию

Украинский боксер Василий Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко отправил в Россию золотые медали, завоеванные на Олимпиадах в 2008 и 2012 годах. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

33-летний боксер отправил их в Кострому, в мастерскую «Крестик резной». Ломаченко заказал изготовление нательного креста из наград, который предназначен для его отца и тренера Анатолия Ломаченко. Боксер готовит подарок наставнику на 58-летие.

В своем последнем поединке Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми. После успеха он вышел на ринг с флагом родного города Белгород-Днестровский, за что был раскритикован украинцами.

Ломаченко — бывший чемпион мира. В октябре 2020-го он уступил американцу Теофимо Лопесу и утратил титул чемпиона мира по версии WBA Super и пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

Поражение от Лопеса стало вторым для Ломаченко в профессиональной карьере. Всего на его счету 16 побед при двух поражениях.

Помимо двух побед на Олимпиадах, Ломаченко дважды становился чемпионом мира, выступая на любительском уровне. Также на его счету победа на чемпионате Европы.

Николай Костюков
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