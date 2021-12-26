В Кремле высказались по поводу приезда Зеленского на саммит в Петербург

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы приехать на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург, но он вряд ли станет это делать. Такое мнение выказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет RT.

Ранее стало известно, что по инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей стран — участников Содружества Независимых Государств.

Сообщалось, что на встрече стороны намерены обсудить дальнейшие меры по повышению эффективности взаимодействия между участниками, детали социального и экономического развития стран. Этот саммит Содружества будет юбилейным — в декабре 2021 года исполнилось 30 лет со дня создания СНГ.

25 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский готов созвониться с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что диалог состоится, как только будет уверенность, что президент России готов разговаривать и будет предмет для разговора.