Пушков дал прогноз по грядущему заседанию России и НАТО

Грядущее заседание Совета Россия — НАТО не приведет к какому-то продвижению. Такой прогноз дал сенатор Алексей Пушков, заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается», — считает он.

Пушков пояснил, что в качестве основной силы НАТО выступает США, а партнеры по альянсу попытаются повлиять на них в пользу своего подхода, «отрицающего гарантии». В связи с этим Москве надо прийти к четким договоренностям с Вашингтоном, иначе переговоры ни к чему не приведут.

Как отметил сенатор, ему хорошо известно, что международные организации с сильными позициями у Запада — самое сложное место для достижения договоренностей при острых кризисах.

«В Совете Россия — НАТО Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, причем все они, пусть и в разной степени, настроены против позиции России», — сказал он.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО 12 января. Заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что сроки и формат встречи еще прорабатываются.

Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва рассчитывает получить от Вашингтона конкретные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года. Официальный представитель Кремля отметил, что США и их союзники ведут себя в отношении России недружественно.