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Чемпион ОИ в парном катании описал российских фигуристок шестью словами

Олимпийский чемпион в парном катании Рэдфорд описал российских фигуристок шестью словами
Эрик Рэдфорд

Эрик Рэдфорд. Фото: Raniero Corbelletti / AFLO

Олимпийский чемпион в парном катании Эрик Рэдфорд оценил выступление российских одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию. Его слова доступны в Twitter-аккаунте.

Канадец описал спортсменок шестью словами. «Российское женское фигурное катание — потрясающее, возвышенное, экстраординарное, невероятное, вдохновляющее, прекрасное», — заявил он.

Рэдфорд выступал в парном катании с Меган Дюамель. Они становились олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях в 2018 году. Также на их счету два золота чемпионатов мира (2013, 2015) и бронза в личном первенстве на Олимпиаде-2018. В 2021 году фигурист начал выступать с Ваннесой Джеймс, ранее представлявшей Францию.

На завершившемся 25 декабря в Санкт-Петербурге чемпионате России победу одержала 15-летняя Камила Валиева. Также в тройку призеров вошли Александра Трусова и Анна Щербакова.

Дарья Коршунова
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