Песков сравнил Путина с шахматистом

Президент России Владимир Путин в вопросах безопасности просчитывает не один и не два хода вперед, а как настоящий шахматист просчитывает все, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Его цитирует ТАСС.

«Естественно президент Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер», — сравнил представитель Кремля.

24 декабря бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти назвал цель Путина в многополярном мире. По его мнению, Россия хочет играть на равных с другими государствами и стать одной из держав, «способной нажимать на клавиши».

Ранее в том же месяце Песков заявил о готовности Путина начать переговоры по гарантиям безопасности в Европе как можно скорее.