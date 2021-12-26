Собчак прокомментировала награду дочери Рамзана Кадырова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала награду дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак назвала карьеру 22-летней Айшат Кадыровой, которая является министром культуры региона, очень стремительной. «Айшат в октябре стала министром культуры республики, а теперь получила медаль "За защиту прав человека". Скоро ей исполнится 23 года», — написала журналистка.

Ранее сообщалось, что Кадырова получила медаль «За защиту прав человека». Награду ей вручили по рекомендации Общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне. До этого в декабре девушку наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». На пост министра культуры она была назначена осенью этого года. За год до назначения ее приняли на должность первого замглавы министерства.