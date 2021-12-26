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Собчак прокомментировала награду дочери Рамзана Кадырова

Журналистка Ксения Собчак назвала карьеру дочери Кадырова очень стремительной

Фото: @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала награду дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак назвала карьеру 22-летней Айшат Кадыровой, которая является министром культуры региона, очень стремительной. «Айшат в октябре стала министром культуры республики, а теперь получила медаль "За защиту прав человека". Скоро ей исполнится 23 года», — написала журналистка.

Ранее сообщалось, что Кадырова получила медаль «За защиту прав человека». Награду ей вручили по рекомендации Общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне. До этого в декабре девушку наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». На пост министра культуры она была назначена осенью этого года. За год до назначения ее приняли на должность первого замглавы министерства.

Марина Совина
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