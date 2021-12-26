Тарасова выбрала между Плющенко и Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии школ тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист посчитала, что Плющенко еще предстоит много работы, чтобы достичь такого же уровня, как Тутберидзе. «У него хорошие девочки, он хорошо работает. Но я не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются, ему до этого далеко», — заявила Тарасова.

На чемпионате России, который проходит с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге, воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал. Первое место в женском одиночном катании заняла Камила Валиева. Александра Трусова стала серебряной призеркой. Третий результат показала Анна Щербакова.

25 декабря Тарасова поделилась мнением о школе фигурного катания Тамары Москвиной. По мнению специалиста, тренер является лучшей в мировом парном катании.