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Тарасова выбрала между Плющенко и Тутберидзе

Тренер Тарасова: Плющенко предстоит работать, чтобы достичь уровня Тутберидзе

Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии школ тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист посчитала, что Плющенко еще предстоит много работы, чтобы достичь такого же уровня, как Тутберидзе. «У него хорошие девочки, он хорошо работает. Но я не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются, ему до этого далеко», — заявила Тарасова.

На чемпионате России, который проходит с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге, воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал. Первое место в женском одиночном катании заняла Камила Валиева. Александра Трусова стала серебряной призеркой. Третий результат показала Анна Щербакова.

25 декабря Тарасова поделилась мнением о школе фигурного катания Тамары Москвиной. По мнению специалиста, тренер является лучшей в мировом парном катании.

Анастасия Борисова
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