Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Манчестер Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Норвич Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Бёрнли
Перенесён
Эвертон
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:00 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Спорт

UFC представил лучшие нокауты 2021 года

Нокаутирующий удар Камару Усмана в бою с Хорхе Масвидалем стал лучшим в 2021-м в UFC

Фото: Shutterstock

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил топ лучших нокаутов в 2021 году. Подборка видео опубликована на YouTube-канале UFC Russia.

Лучшим нокаутом года назван решающий удар в исполнении действующего чемпиона UFC Камару Усмана в поединке против Хорхе Масвидаля. На втором месте — Иржи Прохазка. Чешский боец отправил в нокаут Доминика Рейеса ударом локтем с разворота. Третий нокаут года по версии UFC — удар коленом в прыжке Кори Сэндхагена в схватке с Фрэнки Эдгаром.

Также в подборку попал и нокаут в исполнении Дастина Порье в его втором поединке против ирландца Конора Макгрегора. Американец взял реванш за поражение в 2014 году. В 2021-м бойцы снова встретились в октагоне: Порье вновь вышел победителем из-за травмы Макгрегора.

В 2020 году лучшим нокаутом UFC признал удар Хоакина Бакли в поединке с Импой Касанганаем.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ответных мерах России на расширение НАТО
Депутат назвал российские города-цели украинских войск в случае вторжения
Курящим россиянам пригрозили штрафом
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию
Китайцы перечислили пять самых грязных мест в доме
Умер лауреат Нобелевской премии мира
В Совфеде назвали условие сохранения СССР в 1991 году
UFC представил лучшие нокауты 2021 года
В России выявили 23 721 новый случай коронавируса
ДНР обвинила Украину в ракетном обстреле Горловки
В США указали на способную привести к войне черту Зеленского и его окружения
Назван срок начала выдачи электронных паспортов россиянам
ОМОН разогнал гей-вечеринку в российском городе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter