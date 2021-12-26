UFC представил лучшие нокауты 2021 года

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил топ лучших нокаутов в 2021 году. Подборка видео опубликована на YouTube-канале UFC Russia.

Лучшим нокаутом года назван решающий удар в исполнении действующего чемпиона UFC Камару Усмана в поединке против Хорхе Масвидаля. На втором месте — Иржи Прохазка. Чешский боец отправил в нокаут Доминика Рейеса ударом локтем с разворота. Третий нокаут года по версии UFC — удар коленом в прыжке Кори Сэндхагена в схватке с Фрэнки Эдгаром.

Также в подборку попал и нокаут в исполнении Дастина Порье в его втором поединке против ирландца Конора Макгрегора. Американец взял реванш за поражение в 2014 году. В 2021-м бойцы снова встретились в октагоне: Порье вновь вышел победителем из-за травмы Макгрегора.

В 2020 году лучшим нокаутом UFC признал удар Хоакина Бакли в поединке с Импой Касанганаем.