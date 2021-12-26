На Украине назвали условие встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин согласится на встречу со своим коллегой Владимиром Зеленским при условии, если тот «уничтожит политическую карьеру» бывшего главы Украины Петра Порошенко. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала Украина 24, передает РИА Новости.
«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один», — сказал он.
Чалый отметил, что его слова основаны на опыте работы с Россией на различных переговорах, и ему нечем подтвердить свою теорию. Он также считает, что уголовное преследование Порошенко ни к чему не приведет.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Зеленский готов созвониться с Путиным. Перед этим президент Украины говорил, что напрямую свяжется с главой Российской Федерации, если администрации в Киеве и Москве не договорятся по проблемным вопросам.
20 декабря Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. В Службе безопасности Украины политика обвинили в использовании своих полномочий главы государства, чтобы разорвать договоры на угольные поставки из ЮАР. Политика заподозрили в Госизмене еще в начале октября.