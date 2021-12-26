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Агент опроверг сообщения об интересе «Реала» к 18-летнему футболисту «Динамо»

Агент Еремич опроверг слух об интересе мадридского «Реала» к футболисту «Динамо» Захаряну
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сербский агент Срджан Еремич опроверг слух о переговорах между мадридским «Реалом» и московским «Динамо» по поводу трансфера российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом он рассказал порталу Metaratings.

«Это глупости. Я был в Москве в ноябре, но никаких переговоров с [спортивным директором «Динамо» Желько] Бувачем не вел», — заявил он.

О том, что испанский клуб задумался о переходе 18-летнего российского футболиста в стан сливочных сообщалось 25 декабря. Источник рассказал, что функционеры команды ради переговоров уже прилетали в Москву.

Захарян — воспитанник Академии имени Коноплева и академии «Динамо». Он дебютировал за взрослую команду бело-голубых в ноябре 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей за «Динамо». Он отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Марина Совина
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