Агент опроверг сообщения об интересе «Реала» к 18-летнему футболисту «Динамо»

Сербский агент Срджан Еремич опроверг слух о переговорах между мадридским «Реалом» и московским «Динамо» по поводу трансфера российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом он рассказал порталу Metaratings.

«Это глупости. Я был в Москве в ноябре, но никаких переговоров с [спортивным директором «Динамо» Желько] Бувачем не вел», — заявил он.

О том, что испанский клуб задумался о переходе 18-летнего российского футболиста в стан сливочных сообщалось 25 декабря. Источник рассказал, что функционеры команды ради переговоров уже прилетали в Москву.

Захарян — воспитанник Академии имени Коноплева и академии «Динамо». Он дебютировал за взрослую команду бело-голубых в ноябре 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей за «Динамо». Он отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.