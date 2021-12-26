«Зенит» отреагировал на отказ фанатов от оформления Fan ID

В руководстве «Зенита» отреагировали на заявление фанатского движения «Ландскрона», в котором от лица активных болельщиков клуба декларируется отказ от оформления Fan ID. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб планирует провести встречу с болельщиками, где данный вопрос будут обсуждать. Беседа пройдет после зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Ландскрона» выступила с заявлением 23 декабря. Введение Fan ID в тексте называют репрессивной мерой. «Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом», — убеждены его составители.

17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика. Fan ID был опробован на ЧМ-2018 в России. Для прохода на трибуну и в фан-зоны каждый болельщик был обязан иметь персонифицированную карту зрителя.