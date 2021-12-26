Появились подробности об устроившем поджог «Ленты» жителе Томска

Жителя Томска, который 25 декабря устроил поджог в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина, накануне выгнала из дома жена. Подробности появились в Telegram-канале SHOT.

Как сообщает канал, женщина рассказала следователям, что ее муж последние полгода вел себя все менее стабильно и мог внезапно начать психовать, кричать, бить посуду или толкаться. Между супругами происходили частые ссоры.

В начале декабря россиянин устроился работать продавцом в магазин пиротехники. Чуть позже у него якобы усилилась тревожность, ему казалось, что его кто-то хочет убить. Подавленное состояние мужчины отмечал и работодатель, однако списывал это на проблемы в отношениях с супругой.

Жена записала его к психиатру на 28 декабря, однако не выдержала его поведения и 24 числа попросила его съехать из их квартиры. Мужчина ушел, а на следующий день совершил поджог.

Возгорание в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске началось в отделе пиротехнических изделий. Из здания эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников, никто не пострадал. Сумму ущерба оценили приблизительно в 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам»).

Это уже второй случай поджога в гипермаркете «Лента» в Томске — первый произошел 21 декабря в магазине на улице Елизаровых. Подозреваемым оказался местный житель, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности по подозрению в поджоге гипермаркета. Его арестовали на два месяца. Третья «Лента» в Томске закрыла отдел с фейерверками.