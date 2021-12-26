В Госдуме возмутились отдыхом российских футболистов на иностранных курортах

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова призналась, что ее возмущает тот факт, что многие российские футболисты отдыхают на иностранных курортах во время зимнего перерыва. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Журова обратила внимание на то, что российские футболисты могут позволить себе отдых на Мальдивах, так как получают больше, чем другие спортсмены из числа соотечественников. Она вспомнила, что, будучи спортсменкой и чемпионкой мира по конькобежному спорту, лишь однажды отдохнула на море.

Она также призналась, что не может осуждать футболистов, однако отметила, что российские игроки могли бы отдыхать на родине — в Крыму или Сочи.

В октябре известный российский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил наказание для футболистов российских клубов, которые терпят неудачи в еврокубках. По мнению именитого спортсмена, игроков нужно лишать загранпаспортов, чтобы те не позорились на международной арене, а также заставить выйти на поле в трусах и босиком.