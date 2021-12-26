Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Манчестер Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Норвич Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Бёрнли
Перенесён
Эвертон
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:00 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Спорт

В Госдуме возмутились отдыхом российских футболистов на иностранных курортах

Депутат Светлана Журова возмутилась отдыхом российских футболистов на зарубежных курортах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова призналась, что ее возмущает тот факт, что многие российские футболисты отдыхают на иностранных курортах во время зимнего перерыва. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Журова обратила внимание на то, что российские футболисты могут позволить себе отдых на Мальдивах, так как получают больше, чем другие спортсмены из числа соотечественников. Она вспомнила, что, будучи спортсменкой и чемпионкой мира по конькобежному спорту, лишь однажды отдохнула на море.

Она также призналась, что не может осуждать футболистов, однако отметила, что российские игроки могли бы отдыхать на родине — в Крыму или Сочи.

В октябре известный российский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил наказание для футболистов российских клубов, которые терпят неудачи в еврокубках. По мнению именитого спортсмена, игроков нужно лишать загранпаспортов, чтобы те не позорились на международной арене, а также заставить выйти на поле в трусах и босиком.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Песков посчитал пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» убедительной нотой для Запада
Доктор Мясников дал советы по защите от новой волны коронавируса
В самый холодный день на улице заметили россиянина в футболке
В сети появилось видео показательного номера Загитовой на чемпионате России
Ученые заявили о способности COVID-19 оставаться в теле человека семь месяцев
Выпивка после увеличения губ обернулась страшными последствиями для блогерши
В России разбился ехавший в ДНР микроавтобус
Врачи предостерегли переболевших COVID-19 от занятий спортом
Отец 9-летней студентки ответил на рекомендацию члена СПЧ приостановить обучение
Парень впервые увидел свою девушку и узнал неприятную правду об их отношениях
Песков заявил о «вылезшей из ковидной ямы» России
В Кремле высказались по поводу приезда Зеленского на саммит в Петербург
Помощницу замминистра образования Украины раскритиковали за откровенное платье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter