Дагестанский ансамбль стал призером межрегионального фестиваля народного танца

Государственный ансамбль танца Республики Дагестан «Каспий» стал лауреатом первой степени на межрегиональном фестивале народного танца «Танец — душа моя». Об этом сообщает информационное агентство «Дагестан».

Фестиваль проводился в Чечне с 23-го по 26 декабря. Организаторами выступили министерство культуры России, Российский фонд культуры и чеченский Минкульт. Мероприятие проходило в два этапа, его открытие и первый смотровой конкурс прошли в Шали. Концерты также состоялись в городах Аргун и Урус-Мартан.

Ансамбль «Каспий» занял первое место в номинации «Фольклорный танец» в возрастной категории 26-35 лет. Он выступил с танцами «Ахтынские яблоки» и «Мой Дагестан».

Ранее сообщалось, что студентка Астраханского музыкального колледжа имени Мусоргского Александра Дроздова заняла первое место в международном вокальном состязании-премии «Свободная птица» композитора Анны Петряшевой.