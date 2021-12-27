Евсеев ответил раскритиковавшей футболистов за отдых на дорогих курортах Журовой
Бывший игрок сборной России и тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев ответил раскритиковавшей футболистов за отдых на дорогих курортах депутату Госдумы и олимпийской чемпионке Светлане Журовой. Он опубликовал пост на странице в Instagram.
Евсеев выложил фото с корта. «К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты», — подписал он пост.
26 декабря Журова призналась, что ее возмущает тот факт, что многие российские футболисты отдыхают на иностранных курортах во время зимнего перерыва. Она отметила, что игроки могут позволить себе отдых на Мальдивах, так как получают больше, чем другие спортсмены из числа соотечественников. Депутат вспомнила, что, будучи спортсменкой и чемпионкой мира по конькобежному спорту, лишь однажды отдохнула на море.
В октябре четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил наказание для футболистов российских клубов, которые терпят неудачи в еврокубках. По мнению именитого спортсмена, игроков нужно лишать загранпаспортов, чтобы те не позорились на международной арене, а также заставить выйти на поле в трусах и босиком.