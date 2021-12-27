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В России допустили появление первого южнокорейского препарата от COVID-19

«Ведомости»: в России проведут третью фазу испытаний южнокорейского препарата от COVID-19

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Препарат от коронавируса южнокорейской компании Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp будет исследован в России в ходе третьей фазы международных клинических испытаний. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на госреестр разрешений Минздрава на проведение клинических исследовани.

Нафамостат мезилат, который применяют при остром панкреатите, а также как антикоагулянт во время внепочечного очищения крови, будут использовать для лечения пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

Во второй фазу испытаний южнокорейского препарата участвовало 104 пациента с коронавирусной пневмонией. Исследователи сравнивали стандартную терапию у 51 человека с таким же лечением, но в сочетании с нафамостатом у 53 человека. В результате у 36 участников с тяжелым течением заболевания при применении нафамостата сократилось время до клинического улучшения – 11 дней против 14 дней без него.

В случае успешных результатов третьей фазы испытаний нафабеллтан будут использовать при лечении пациентов с тяжелыми случаями течения болезни. Партнерами нового зарубежного лекарства в России могут стать такие компании, как «Р-фарм» и «Фармстандарт», пишут «Ведомости».

22 декабря Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса под названием «Мир 19». Препарат избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, но при этом не затрагивает геном человека. Для доставки вещества в верхние и нижние дыхательные пути в его состав входит катионный дендримерный пептид.

Марина Совина
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