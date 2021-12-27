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Атаку российского дрона-камикадзе в Сирии показали на видео

Показано уничтожение завода боевиков в Сирии российским дроном-камикадзе

Российский барражирующий боеприпас применили для уничтожения объекта боевиков в Сирии. Атаку дрона-камикадзе показали на видео. Запись опубликована на канале студии журналиста Александра Рогаткина.

В описании к записи отмечается, что барражирующий боеприпас уничтожил нефтеперерабатывающий завод боевиков в Сирии. Силы специальных операций Вооруженных сил России использовали дрон-камикадзе для уничтожения объекта в провинции Хама.

В публикации «Российской газеты» предположили, что для атаки завода использовали барражирующий боеприпас «Ланцет».

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Ранее компания Zala Aero (входит в группу компаний «Калашников») показала запуск дрона «Ланцет» с катера. Дрон-камикадзе запустили с помощью механической катапульты. Аппарат запустили с борта скоростного штурмового катера БК-16Э.

В августе источники в группе компаний «Калашников» сообщили, что Минобороны России утвердило техническое задание на беспилотники «Ланцет». Барражирующий боеприпас может нести боевую часть массой до трех килограммов.

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Даниил Иринин
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