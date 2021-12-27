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Россиянина осудили на 17 лет за убийство девочки тринадцатилетней давности

СКР: в Пензе на 17 лет осудили убившего девочку камнем ради украшений и телефона мужчину

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

Пензенский областной суд приговорил к 17 годам колонии мужчину, который убил девочку с целью ограбления 13 лет назад. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено 26 апреля 2008 года на улице Гагарина. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил 13-летнюю школьницу. Он обратил внимание на ее золотые украшения и мобильный телефон, после чего завел ее в недостроенное здание и потребовал отдать ему кольцо, телефон, цепочку с крестиком и сережки. После того, как девочка отдала злоумышленнику то, что он хотел, тот несколько раз ударил ее камнем по голове и телу. В результате черепно-мозговой травмы ребенок скончался, а убийца скрылся с места преступления. Общая сумма похищенного составила более 13 тысяч рублей.

Следователям удалось раскрыть убийство благодаря судебно-генетической экспертизе. На одежде потерпевшей остались биологические следы мужчины, а на банке из-под алкогольного напитка остался след от его пальца. По этим уликам удалось найти виновного: выяснилось, что в 2009 году он уже был осужден на 19 лет по делу о мошенничестве и двойном убийстве.

По совокупности преступлений мужчина проведет в колонии 24,5 года.

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Елизавета Новикова
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