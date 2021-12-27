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Набиуллина прокомментировала информацию о контроле за переводами россиян

Глава ЦБ Набиуллина опровергла данные РБК о сборе Банком России данных о переводах физлиц

Фото: Pixabay

Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила информацию о возможном контроле регулятора за денежными переводами россиян. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия-1».

Набиуллина опровергла данные, опубликованные ранее изданием РБК. Она заявила, что Центробанк не планирует собирать сведения о переводах физлиц.

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«Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать здесь работу. Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае», — прокомментировала глава ЦБ.

Ранее ЦБ отреагировал на информацию о контроле денежных переводов россиян. В регуляторе заявили, что не планируют создавать новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц. Банк России уточнил, что речь идет о противодействии платежам, проводимыми нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.

27 декабря издание РБК сообщило, что Банк России начнет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами. Для этого регулятор будет запрашивать соответствующую информацию у банков, включая персональные данные граждан.

Марина Совина
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