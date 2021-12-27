России предложили способ собирать больше налогов

Налог на прибыль для пользователей льготных режимов в России может быть повышен до 15 процентов по эффективной ставке — это позволит избежать перетекания средств в зарубежные бюджеты. Такой способ собирать больше налогов предложила участникам глобальной налоговой реформы Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), следует из итоговой редакции правил так называемого механизма Pillar 2 (он регулирует минимальное налогообложение прибыли по эффективной ставке в 15 процентов), пишут «Ведомости».

Риск перетекания налогов в российском Минфине считали одним из главных негативных последствий фискальной инициативы ОЭСР. Такие последствия возможны, если между зарубежной и российской ставками возникнет положительная разница, при условии, что материнская компания российской группы зарегистрирована за рубежом. Иностранные налоговые органы в таком случае смогут доначислять этот налоговый разрыв на операции группы в России.

Низконалоговые режимы в России не были исключены из регулирования, но правительство вело переговоры с ОЭСР об изъятии части национальных льгот из правил. Теперь же в организации предлагают просто поднять ставку налога на прибыль до нужного порога. Под действие Pillar 2 попадают группы с общей выручкой в 750 миллионов евро, запустить новые правила планируется в 2023 году.

Партнер КПМГ Анна Воронкова объяснила, как будет работать новая схема: например, у международной группы, материнская компания которой находится за рубежом, есть дочернее предприятие в России, которое использует пониженную ставку налога на прибыль — например, 3 процента, — поскольку является аккредитованной IT-компанией. Тогда налоговые органы в юрисдикции холдинговой компании могут доначислять налог на разницу между 3 и 15 процентам. Российское правительство не заинтересовано в том, чтобы налоги за счет предоставленных Россией льгот получали другие юрисдикции, и поэтому нужно прибегнуть к предложенному механизму и увеличить ставку до необходимого минимума. Пересматривать все режимы, по мнению эксперта, не придется, достаточно будет пересмотреть отдельные положения законодательства. Для компенсации же налоговых потерь можно предложить другие льготы или субсидии, полагает Воронкова.

В середине декабря министр финансов России Антон Силуанов попросил отечественные компании не пользоваться специальными налоговыми режимами в офшорах, так как в таком случае налоги уходят другим государствам. «Надо с вами договориться, чтобы предприятия платили налоги здесь, в России, чтобы они в рамках этих режимов не пополняли казну других государств. Это принципиальная позиция», — заявил Силуанов. В целом о реформе и 15-процентной ставке министр отозвался одобрительно.