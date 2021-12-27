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Германия порадовалась инициативе НАТО о переговорах с Россией

Представитель МИД ФРГ: приветствуем инициативу НАТО о переговорах с Россией 12 января

Фото: Pascal Rossigno / Reuters

Власти Германии приветствуют инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о переговорах альянса с Россией. В Берлине рассчитывают, что Москва примет предложение. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, цитату приводит РИА Новости.

Зассе добавила: новость о возможной встрече сторон порадовала правительство, поскольку этого добивался канцлер Олаф Шольц, говоривший о важности дипломатических инициатив.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия-НАТО 12 января, в тот же день пройдет заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что главной темой встречи станут предложения Москвы по гарантиям безопасности (включая нерасширение альянса на восток). По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры будут напряженными.

Елизавета Наумова
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