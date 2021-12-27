Ценам на услуги банков предрекли рост при решении ЦБ следить за всеми переводами

Отслеживание банками всех переводов физических лиц — трудоемкая и финансово затратная задача. Поэтому обсуждаемый в СМИ контроль Центробанка за всеми денежными переводами россиян привел бы к подорожанию финансовых услуг. Об этом «Ленте.ру» рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По мнению Тосуняна, создание, установка и тестирование программного продукта для этих нужд потребует вложения десятков миллионов рублей. «Для банков, не имеющих миллиардные доходы, это серьезная нагрузка, это нарушение конкурентной среды. Беда в том, что затраты банк понесет разовые и крупные, а компенсировать он потом будет в течение длительного времени», — отметил он.

Если банкам придется понести траты, они будут перекладывать их на конечного потребителя, считает Тосунян. Каждый банк будет в индивидуальном порядке решать, как компенсировать эти траты. Возможно увеличение комиссии за переводы или годовое обслуживание, спрогнозировал он.

Ранее издание РБК сообщил, что Центральный Банк (ЦБ) начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами, чтобы выявлять прием платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. В самом регуляторе эту информацию опровергли.

