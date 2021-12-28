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Дело о взятке мэру Краснодара забрал центральный аппарат Следственного комитета

Дело мэра Краснодара Алексеенко передано для расследования в центральный аппарат СКР

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уголовное дело мэра Краснодара Андрея Алексеенко о получении им взятки в виде ружья забрал для дальнейшего расследования центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, передает ТАСС.

Фигурант дела продолжает исполнять свои служебные обязанности на посту главы города.

О возбуждении уголовного дела против Алексеенко СКР объявил 22 декабря. Ему вменяется совершение преступления в период, когда он занимал пост первого заместителя главы администрации Краснодарского края. По данным следствия, посредник передал ему дорогостоящее оружие за выдачу заключения о приемке построенного с нарушениями многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара. Речь идет о спортивном двуствольном ружье Perazzi High Tech, произведенном в Италии, стоимостью 1,6 миллиона рублей.

43-летний Алексеенко стал мэром Краснодара 17 ноября. До избрания на эту должность он был заместителем главы Туапсинского района, замглавы региона по вопросам ТЭК и ЖКХ, первым заместителем руководителя администрации губернатора Кубани.

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Любовь Ширижик
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