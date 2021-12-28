Известный учитель предложил изолировать Теплякову от отца и вернуть в школу

Девятилетнюю студентку-вундеркинда МГУ имени Ломоносова Алису Теплякову нужно изолировать от отца и вернуть в начальную школу. Такое заявление сделал известный учитель истории, автор учебников и пособий Леонид Кацва в фильме «Редакции», опубликованном на YouTube.

Он предположил, что после якобы успешного окончания одного эксперимента над ребенком родители начнут другой. «Девочка пойдет учиться еще какой-то специальности, и так без конца. Знаний она никаких не получает. Таким образом знания получить невозможно. Она получает знания формальные, вызубренные, как, извините, попугай», — сказал Кацва.

По его словам, Алису нужно вернуть в начальную школу, где она сможет получить полноценную, глубокую подготовку, после чего нормально пойти в среднюю школу. «Но для этого, к сожалению, нужна некая неосуществимая вещь. Ее надо изолировать от папы», — отметил педагог.

26 декабря член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Асмолов призвал приостановить обучение девятилетней студентки в МГУ и назвал учебу девочки в вузе опасным социально-психологическим экспериментом. С просьбой разобраться в ситуации он обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву, к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и к Марии Львовой-Беловой.

Отец Алисы Евгений Тепляков в ответ заявил, что Асмолов «призывает не учить своих детей».