Украинские чиновники вывесили огромный баннер с Бандерой на областном совете

Украинские чиновники вывесили 11-метровый баннер с изображением лидера Организации украинских националистов (ОУН-УПА, организация запрещена в России) Степаном Бандерой на областном совете в Тернополе. Огромный черно-красный плакат появился на здании облсовета по инициативе главы местной рады Михаила Головко, о чем политик сам написал в Facebook.

«Знамя с изображением портрета лидера украинской нации, главы Организации украинских националистов Степана Бандеры [разместили] для привлечения внимания населения Тернопольской области ко дню рождения Героя Украины», — заявил Головко. На день рождения Бандеры 1 января 2022 года политик собирается провести в городе «традиционное факельное шествие».

По мнению Головко, лидер украинских националистов в XX веке — пример для подражания. «Я убежден, что именно на [примере] таких фигур, как Степан Бандера, должны вырасти наши дети!» — заявил он, подчеркнув, что Бандера отдал жизнь за украинскую национальную идею и украинское государство.

Степан Бандера — известный организатор вооруженного подполья на Украине. Его целью была независимость страны. Для ее достижения Бандера сотрудничал с руководством Третьего рейха, а члены ОУН устраивали массовые убийства гражданских лиц. Бывший президент страны Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины.

В декабре на Украине памятники Бандере подвергались атакам трижды, последний случай произошел ночью 23 декабря. Все три инцидента случились в Тернополе. Полиция возбудила уголовные дела и ищет нападавших на монумент.