Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские чиновники вывесили огромный баннер с Бандерой на областном совете

Глава рады Тернополя вывесил на здании облсовета 11-метровый плакат с Бандерой

Фото: страница Михайло Головко в Facebook

Украинские чиновники вывесили 11-метровый баннер с изображением лидера Организации украинских националистов (ОУН-УПА, организация запрещена в России) Степаном Бандерой на областном совете в Тернополе. Огромный черно-красный плакат появился на здании облсовета по инициативе главы местной рады Михаила Головко, о чем политик сам написал в Facebook.

«Знамя с изображением портрета лидера украинской нации, главы Организации украинских националистов Степана Бандеры [разместили] для привлечения внимания населения Тернопольской области ко дню рождения Героя Украины», — заявил Головко. На день рождения Бандеры 1 января 2022 года политик собирается провести в городе «традиционное факельное шествие».

По мнению Головко, лидер украинских националистов в XX веке — пример для подражания. «Я убежден, что именно на [примере] таких фигур, как Степан Бандера, должны вырасти наши дети!» — заявил он, подчеркнув, что Бандера отдал жизнь за украинскую национальную идею и украинское государство.

Материалы по теме:
Не хуже Бандеры Украинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны
Не хуже БандерыУкраинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны
10 мая
«Большевистская партия была сектой» Почему идея мировой революции умерла вместе с первым поколением советских вождей?
«Большевистская партия была сектой»Почему идея мировой революции умерла вместе с первым поколением советских вождей?
21 декабря

Степан Бандера — известный организатор вооруженного подполья на Украине. Его целью была независимость страны. Для ее достижения Бандера сотрудничал с руководством Третьего рейха, а члены ОУН устраивали массовые убийства гражданских лиц. Бывший президент страны Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины.

В декабре на Украине памятники Бандере подвергались атакам трижды, последний случай произошел ночью 23 декабря. Все три инцидента случились в Тернополе. Полиция возбудила уголовные дела и ищет нападавших на монумент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Генеральная прокуратура обвинила «Мемориал» в реабилитации пособников нацистов
На Украине рассказали о подготовке Западом санкций против России
США отменили гуманитарные рейсы из Афганистана
В мясных паштетах нашли кишечную палочку
Стюардесса дала советы по безопасному проживанию в отелях
Литва призвала НАТО выдвинуть требования к России
Россияне раскрыли траты на новогодний стол
Сын Никулина раскритиковал КВН за несмешные шутки
Хитрая утка сыграла в прятки с тигром и попала на видео
Выбрана самая стильная звезда 2021 года
Россиянина задержали после попытки убить бывшую жену и ее сожителя из ревности
Ветеринарный врач дала советы владельцам паникующих от фейерверков собак
Минюст и Роскомнадзор поддержали в суде ликвидацию международного «Мемориала»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter