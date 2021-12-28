Дэвида Бекхэма подняли на смех в сети за позу на семейном фото

Бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма подняли на смех в сети из-за позы на новом семейном снимке. Соответствующий кадр и комментарии появились в его Instagram-аккаунте.

46-летний футболист поделился фото, на котором он запечатлен у праздничной елки вместе с женой Викторией и своими детьми — 16-летним Крузом, 19-летним Ромео, 22-летним Бруклином и 10-летней Харпер. В описании к публикации спортсмен поздравил подписчиков с Рождеством.

Мужчины позировали в классических смокингах черного цвета, а дочь супругов снялась в синем платье и вязаном белом кардигане. Дизайнер, в свою очередь, выбрала в качестве наряда изумрудное платье длины макси. Помимо этого, на размещенном кадре видно, что Бекхэм встал на цыпочки, чтобы сравняться ростом с сыном Ромео.

Подписчиков развеселила поза Бекхэм на изображении, о чем они принялись писать в комментария под постом. «Очень красивое семейное фото и умный ход с носочками Дэвида», «Дэвид не может свыкнуться с мыслью, что Ромео его перерос», «Дэвид на носочках — это очень смешно», «Хорошая попытка, Бэкхем», «Папа на цыпочках прекрасен», — высказывались поклонники.

Ранее в июле Дэвид Бекхэм покрасил волосы назло сыновьям. Спортсмен опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе со своими детьми: Крузом и Ромео. На размещенных кадрах видно, что мужчина покрасил волосы в светлый цвет, в то время как Ромео также стал блондином, а Круз изменил оттенок прически на ярко-розовый.