Кардиолог раскрыла причины переедания и анорексии

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева в беседе с «Известиями» раскрыла причины, по котором человек может быть склонен употреблять слишком много пищи, либо же наоборот, доводить себя до анорексии.

Эксперт рассказала, что трудности с пищевым поведением у людей относятся к категории психологических проблем. В свою очередь, такие проблемы различаются по степени тяжести и проявлением у того или иного человека. Некоторые из недугов могут пройти сами собой, в то время как другие могут привести к смерти. Подобные расстройства оказываются связаны с лишними килограммами, либо же их недостатком отнюдь не так часто, как может показаться, отметила специалист.

«Это поведенческие расстройства, к их проявлениям относятся: сильная фиксация на весе и массе тела, постоянные мысли, страхи и чувство вины и стыда, связанные с приемами пищи и собственным весом, многочисленные попытки снизить вес и качели массы тела, потеря контроля над количеством съеденного, еда вне голода. Разнообразные многочисленные правила в питании являются симптомом одного из современных расстройств пищевого поведения — орторексии (навязчивого стремления к "правильному питанию")», — заявила медик.

Пищевое поведение начинает формироваться с младенчества и на него сильно влияет окружение человека. Он может начать перенимать как плохие, так и хорошие привычки тех, кто вокруг него. Сергеева рассказала, что человек становится в десять раз более склонным к риску пищевого поведения, если такая проблема имеется у его родни. Это приводит к трудностям в определении истинных причин проблем с приемом пищи у пациента, а зачастую, чтобы он смог с ними справится, его силы воли становится недостаточно и требуется помощь специалистов.

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