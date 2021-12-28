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Девушка с волосами до пояса раскрыла частоту их мытья

TikTok-блогерша сократила частоту мытья головы до одного раза в месяц и показала результат

Кадр: @_theredhead / TikTok

Жительница Флориды показала волосы до пояса, раскрыла секрет их сияния и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах Хейли Каннингем (Haylee Cunningham) объяснила, что начала тренировать свои волосы, постепенно сократив частоту мытья головы до одного раза в месяц. По ее словам, благодаря этому ее локоны выглядят здоровыми, гладкими и сияющими.

Девушка подчеркнула, что, когда ее волосы становятся жирными, она наносит на их корни сухой шампунь и масла. При этом она заверила, что для лучшего результата следует использовать эти средства перед сном. Помимо этого, блогерша отметила, что избавляется от неприятного запаха волос с помощью специальных духов.

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Кроме того, по словам девушки, нужно расчесывать локоны гребнем с широкими зубьями, чтобы не травмировать их структуру. Также она посоветовала не расчесывать мокрые волосы, чтобы предотвратить их ломкость.

Каннингем добавила, что не стоит собирать волосы в тугой конский хвост, поскольку сильное натяжение приводит к их выпадению. Вместо этого она предложила использовать заколки и атласные резинки. Хлопковые наволочки, по ее словам, также вредны для локонов, поэтому их следует заменить на шелковые.

Ролик стал вирусным и набрал 13 миллионов просмотров и 1,9 миллиона лайков. Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхаки. «Спасибо тебе большое! Это очень полезная информация!», «Я так рада, что нашла то видео!», «Ты мне очень помогла!», «Мне нужно было увидеть это видео!», «Гениально! У вас шикарные волосы», — писали они.

Ранее в декабре другая блогерша раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос. На размещенных в сети кадрах юзерша, которую в сети прозвали австралийской Рапунцель (The Aussie Rapunzel), показала свои длинные волосы во время мытья головы и предупредила зрителей, что нельзя наносить шампунь сразу на корни. По ее словам, продукт следует сначала растереть в ладонях и только после этого распределить по всей длине. Девушка объяснила, что такой метод мытья решает проблему жирных волос.

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Таисия Косинцева
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