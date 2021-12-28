Гузеева показала неожиданных гостей на «Давай поженимся!»

Телеведущая Лариса Гузеева сняла видео с неожиданными знаменитыми гостями программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Звезда показала в сторис Instagram, что в съемках шоу поучаствовал поп-певец Шура (Александр Медведев), исполнивший в программе песню. Также Гузеева опубликовала ролик с бодибилдером Тарзаном (Сергеем Глушко) на проекте.

«Пришел мой любимый Сашечка (Александр Медведев — прим. «Ленты.ру»). И вот сейчас он будет петь», — прокомментировала ведущая в видео. Она выложила несколько роликов, в которых Медведев исполняет композицию на сцене в студии

В другом ролике, опубликованном Гузеевой, в кресле участников программы сидит Тарзан. «Сережка, привет. Это мы сейчас снимаем [программу]», — сказала телеведущая. Она не уточнила, в качестве кого певец и бодибилдер участвуют в программе. Медведев и Глушко не рассказали о съемках в проекте на своих страницах в Instagram.

На свое участие в «Давай поженимся!» также намекнула балерина и актриса Анастастия Волочкова. Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию из съемочного павильона, на которой позирует с Гузеевой. Также она разместила снимок с Тарзаном и Шурой на съемках шоу. «Сегодня я в роли Деда Мороза», — написала балерина. Волочкова также не рассказала подробностей участия в программе.

Ранее в «Давай поженимся!» появился бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров. В декабре об участии в шоу также рассказала певица Жасмин. Она поделилась, что пришла на «Давай поженимся!» в качестве группы поддержки.

