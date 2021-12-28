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Бой Шлеменко и Исмаилова подтвердили

RCC: российские бойцы MMA Шлеменко и Исмаилов проведут схватку летом 2022 года

Фото: Gregory Payan / AP

Russian Cagefighting Championship (RCC) подтвердил проведение поединка между российскими бойцами смешанного стиля (MMA) Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Об этом сообщается в Instagram организации.

37-летний Шлеменко разделит клетку RCC с Исмаиловым уже летом 2022 года. Отмечается, что их схватка возглавит ивент промоушена в Екатеринбурге.

Шлеменко принял вызов 35-летнего Исмаилова 18 декабря. Бойцы договорились провести поединок в 2022 году.

В октябре Исмаилов потерпел поражение во втором поединке против Владимира Минеева. Схватка оборвалась в третьем раунде, когда Минееву удалось нокаутировать оппонента.

Шлеменко дрался на следующий день после поражения Исмаилова на турнире Eagle FC. Ему удалось одержать победу над Артуром Гусейновым.

Николай Костюков
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