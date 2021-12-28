Этапирование Саакашвили из больницы в тюрьму отложили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили временно останется в военном госпитале Гори, несмотря на решение властей этапировать политика обратно в тюрьму. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление Специальной пенитенциарной службы Грузии.

По данным ведомства, перевод был отложен из-за инцидента, который произошел с оппозиционером накануне, 27 декабря. Врачи признали состояние здоровья Саакашвили стабильным и дали разрешение на перевозку. Узнав об этом, экс-президент почувствовал себя плохо и упал в обморок.

«Саакашвили не подчинился требованию сотрудников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму. На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления», — говорится в заявлении. Как долго политик пробудет в больнице, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что Саакашвили не сможет присутствовать на заседании суда по уголовному делу о незаконном пересечении границы из-за проблем со здоровьем. Обвинение полагает, что в конце сентября политик тайно вернулся на родину из эмиграции в обход пограничного контроля в грузовике с молочной продукцией. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.