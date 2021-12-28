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Санду объяснила опасение эскалации между Россией и Украиной

Лидер Молдавии Санду заявила, что эскалация между Россией и Украиной затронет и ее страну
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду объяснила, почему опасается эскалации между Россией и Украиной. В эфире Pro TV она заявила, что конфликт может затронуть и ее страну, пишет РИА Новости.

«Ситуация очень серьезна, вовлечены ключевые силы и организации, которые пытаются найти мирный выход из ситуации. Надеюсь, что его получится найти, ситуация не ухудшится», — сказала она, отметив, что Молдавия тоже собирает информацию, проводит анализы и обсуждает ситуацию с партнерами.

Ранее Санду выразила надежду на мирный диалог для разрешения напряженности между Россией и Украиной. Санду добавила, что Молдавия очень обеспокоена сложившейся ситуацией между Россией и Украиной. По ее словам, нейтралитет республики прописан в конституции и будет полным, когда на ее территории «не будет никаких иностранных войск».

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Кремль не раз заявлял, что не имеет агрессивных намерений. По словам президента России Владимира Путина, «складывается ощущение, будто Москву заранее готовят к очередной военной операции в Донбассе».

Марина Совина
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