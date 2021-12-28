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Туктамышева привела в восторг подписчиков новым фото с крыльями

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото с крыльями и восхитила фанатов

Фото: Татьяна Созонова / @sozonova.ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала кадры с фотосессии на льду и привела в восторг подписчиков. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Фигуристка предстала на снимках в сером платье с рукавами-крыльями. В темноте на льду девушку освещает прожектор. «Одна из моих самых необычных съемок в этом году. Птица, цветок, волна…Что вы видите здесь?», — обратилась к подписчикам Туктамышева.

Фанаты восхитились новыми снимками фигуристки. За четыре часа пост набрал более 18 тысяч лайков. «Вижу королеву льда», «Императрица», «Есть в ней что-то таинственное», — написали в комментариях поклонники Туктамышевой.

На завершившемся 26 декабря чемпионате России Туктамышева установила рекорд. Она вышла на старт 14-го чемпионата страны в карьере и стала рекордсменкой по количеству выступлений на главном внутрироссийском турнире.

На чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место. В сумме за две программы она набрала 224,40 балла. Этот результат не позволил ей отобраться в сборную на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине.

Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина. Спортсменка становилась чемпионкой мира и Европы в 2015 году. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата. Чемпионкой России Туктамышева становилась в 2013 году.

Дарья Коршунова
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