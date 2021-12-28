ЕС осудил приговор главе отделения «Мемориала» Дмитриеву

Обвинительный приговор, вынесенный главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» (признан в России НКО-иноагентом) Юрию Дмитриеву, неприемлем. Так оценил решение суда официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано в Twitter.

«ЕС считает, что этот суровый приговор связан с правозащитной деятельностью и изучением политических репрессий со стороны Дмитриева», — заявил Стано. Он осудил решение суда в Карелии и назвал его нарушением международных обязательств России.

Ранее сообщалось о том, что Верховный суд России ликвидировал «Мемориал». Соответствующий иск подала Генеральная прокуратура, центр получил его 11 ноября. Причиной, по утверждению ведомства, стало неоднократное нарушение закона об иноагентах. При этом руководство правозащитного общества отрицает все обвинения и считает решение политически мотивированным.

27 декабря стало известно, что суд признал Дмитриева виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Его приговорили к 15 годам тюремного заключения. Дело на историка завели еще в 2016-м. Дмитриев стал первооткрывателем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе.