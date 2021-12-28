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Внук Никулина оценил юмор резидентов Comedy Club

Внук Юрия Никулина заявил, что шутки резидентов Comedy Club ассоциативные и плоские

Фото: Globallookpress.com

Внук народного артиста СССР Юрия Никулина Юрий Никулин-младший в разговоре с News.ru дал оценку шуткам резидентов шоу Comedy Club Павла Воли и Гарика Харламова и заявил, что считает их юмор устаревшим.

Внук Никулина отметил, что юмор резидентов Comedy Club никак не поменялся за 15 лет существования программы. «Если в целом брать, то там все ниже пояса. Если сравнивать с миром цирка, то это балаган. Вот есть цирк — искусство. А есть балаган — на потребу. Для публики, которая хочет смеяться смехом животных, не думая», — рассказал он.

Никулин-младший подчеркнул, что, по его мнению, шутки, который звучат в эфире Comedy Club, ассоциативные и плоские. По его словам, в юморе резидентов шоу отсутствует глубина. При этом, как уточнил внук народного артиста, иногда в программе бывают проблески хороших шуток.

Ранее директор и худрук Московского цирка на Цветном бульваре, сын Юрия Никулина Максим Никулин раскритиковал КВН за несмешные шутки. Он признался, что программа больше не вызывает у него улыбку. Также, по мнению сына народного артиста СССР, зрителей могут заставлять смеяться над шутками участников команд.

Евгения Наумова
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