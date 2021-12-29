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Итальянский город предложит жилье в аренду за один евро в месяц

На итальянском острове Сардиния начали сдавать недвижимость в аренду за 1 евро

Фото: страница Comune di Ollolai на Facebook

В итальянском городе Оллолаи на острове Сардиния начали сдавать недвижимость в аренду по рекордно низкой единой ставке — 1 евро в месяц. Как сообщает Idealista, за последние несколько десятилетий население города сильно сократилось, и таким образом туда хотят привлечь новых жителей.

Оллолаи — небольшое поселение, удаленное от побережья Сардинии. Местная администрация активно пытается решить проблему депопуляции, и одной из мер стала сдача коммерческой и жилой недвижимости в аренду по льготным ставкам. Изначально потенциальным съемщикам предложат около 30 домов и 20 коммерческих помещений.

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В акции могут участвовать как итальянские, так и иностранные граждане. Основное требование — подтвердить свое желание переехать в муниципалитет Оллолаи и наличие плана жизни в сардинской глуши (его попросят раскрыть во время специального собеседования).

Арендная плата в размере 1 евро будет взиматься в течение пяти лет, после чего ее увеличат до рыночного уровня (приблизительно 250 евро в месяц).

В 2018 году власти Оллолаи объявили распродажу недвижимости за один евро. Покупателям предложили примерно 200 домов и идеальную жизнь в окружении озер, рек и и холмов. Стоимость реконструкции устаревших зданий тогда оценивалась в 25 тысяч евро за каждый объект.

Нина Ташевская
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