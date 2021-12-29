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Спорт

Назван автор лучшего гола сборной России в 2021 году

Футболист «Спартака» Георгий Джикия стал автором лучшего гола сборной России в 2021 году

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Георгий Джикия стал автором лучшего гола сборной России по футболу в 2021 году. Об этом сообщается на официальной странице национальной команды в Twitter.

Защитник «Спартака» забил мяч в падении через себя в ворота сборной Словении в матче отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Гол Джикии помог россиянам выиграть встречу. Матч завершился со счетом 2:1.

Сборная России набрала 22 очка в отборочном турнире и заняла второе место в группе H, упустив возможность напрямую попасть на мундиаль. Команде предстоит участвовать в стыковых матчах ЧМ-2022 в конце марта.

В полуфинале соперниками команды Валерия Карпина станут поляки. Команды встретятся на московском стадионе «Лужники». В случае успеха сборная России поспорит за выход в финальную часть ЧМ в противостоянии с победителем пары Швеция — Чехия.

Дарья Коршунова
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