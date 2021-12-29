Додон прибыл в прокуратуру на допрос

Экс-президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Генеральную прокуратуру республики на допрос. Об этом пишет «Sputnik Молдова».

Отмечается, что бывший глава государства явился в Генпрокуратуру для дачи показаний по уголовному делу о хищениях на закупках электроэнергии.

О том, что Додона вызвали на допрос, сообщалось 21 декабря. В Генпрокуратуре объяснили, что с политиком планируют побеседовать о преступной схеме, которую в начале 2008 года руководители государственной компании Energocom осуществили по предварительному сговору с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры и Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии.