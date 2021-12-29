Откровенное платье помощницы бывшего украинского замминистра продадут с молотка

Откровенное платье помощницы бывшего замминистра образования Украины Игоря Гарбарука, который лишился своего поста после скандальной фотографии, продадут с молотка. Об этом написал в Facebook ведущий телеканала «Наш» Артем Никифоров.

Благотворительный аукцион проведут в эфире канала. Платье передала журналистам сама помощница экс-чиновника, 27-летняя Кристина Тишкун. По словам Никифорова, из-за своего наряда она «подверглась хейту и обструкции». «Победит самая большая ставка, и победителю достанется заряженное на медийный успех платье Кристины Тишкун», — пообещал телеведущий.

В конце декабря Тишкун выложила в Instagram фотографию с деловой встречи с мэром Львова Андреем Садовым. На снимке она стоит без бюстгальтера и в черном платье с глубоким декольте, частично обнажив грудь. Комментаторы возмутились фотографией и назвали женщину эскортницей.

Спустя некоторое время стало известно, что правительство уволило замминистра Гарбарука по собственному желанию.