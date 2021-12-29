В Чите пройдет выставка уникальной коллекции фарфора

В Чите в музейно-выставочном центре Забайкальского края 27 января 2022 года откроется выставка «Его величество фарфор». Об этом сообщает министерство культуры региона.

В экспозиции будут представлены работы Ольги Копенкиной, Анатолия Прочко, Ольги Калюжной, Леонида Песегова, Рыгзэмы Жимбиевой.

«Каждое изделие обладает особой художественной ценностью, индивидуальностью авторской идеи. Гости увидят необычные по форме и образу декоративные блюда, тарелки, подносы, вазы, чайники, чашки. Из них собраны целые композиции и сервизы», — сообщили в минкульте.

Выставка будет работать до 1 мая.

Ранее сообщалось, что в Псковско-Изборском объединенном музее-заповеднике откроется выставка «Псковский изразец. Начало». Экспонатами выставки станут псковские изразцы различных эпох и тематик. Посетители смогут увидеть не только мифических животных и диковинных существ, но еще и созвездия, и портреты выдающихся личностей.