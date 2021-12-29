У пользователей сети появилась возможность побывать в доме Пэрис Хилтон. Американская звезда реалити-шоу создала свой виртуальный остров «Пэрис Уорлд» (Paris World) на игровой онлайн-платформе Roblox, пишет Reuters.

Посетители острова смогут исследовать цифровые копии поместья Хилтон и особняка для ее собак в Беверли-Хиллз. У гостей также будет возможность прогуляться по маршруту по мотивам свадебного торжества знаменитости и венчурного инвестора Картера Реума, которое состоялось в ноябре 2021 года.

Изучить окрестности острова Пэрис Хилтон можно на роскошном спортивном автомобиле или яхте Sunray. На «Пэрис Уорлд» пользователям также позволят забронировать поездку на гидроцикле или приобрести виртуальную одежду, однако за все придется заплатить реальными деньгами.

«Для меня метавселенная — это место, где можно делать то же самое, что и в реальном мире», — отметила Хилтон. По словам знаменитости, вместе с разработчиками они пытались сделать доступными для фанатов вещи из ее повседневной жизни.

В 2016 году Пэрис Хилтон показала особняк для своих собак. Домашние питомцы звезды проживают в двухэтажном доме в итальянском стиле в городе Беверли-Хиллз. Здание выглядит как уменьшенная копия находящихся по соседству поместий, его высота — 3,6 метра. Два уровня дома соединяет лестница. Внутри есть кровати, места для кормления, кондиционер, обогреватель и роскошная люстра.