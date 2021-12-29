В России зарегистрировали иск об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск юриста Эльнары Троицкой об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Ранее Троицкая призвала наказать своего коллегу Игоря Мирзоева за распространение «фейковой новости» об иске к Деду Морозу о невыполненных желаниях. Она заявила, что никакого иска на самом деле не было, а также попросила наказать мужчину за оскорбление чувств верующих в Деда Мороза.

22 декабря стало известно, что Мирзоев подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний. По словам истца, сказочный персонаж не выполняет взятые на себя обязательства. При этом за волшебником стоит «полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян».

24 декабря суд зарегистрировал иск Мирзоева, однако в документе не оказалось списка подарков и заветных желаний, отметили в пресс-службе.