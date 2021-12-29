Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России зарегистрировали иск об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза

Суд в Петербурге зарегистрировал иск Троицкой об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза

Фото: China Daily / Reuters

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск юриста Эльнары Троицкой об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Ранее Троицкая призвала наказать своего коллегу Игоря Мирзоева за распространение «фейковой новости» об иске к Деду Морозу о невыполненных желаниях. Она заявила, что никакого иска на самом деле не было, а также попросила наказать мужчину за оскорбление чувств верующих в Деда Мороза.

22 декабря стало известно, что Мирзоев подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний. По словам истца, сказочный персонаж не выполняет взятые на себя обязательства. При этом за волшебником стоит «полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян».

24 декабря суд зарегистрировал иск Мирзоева, однако в документе не оказалось списка подарков и заветных желаний, отметили в пресс-службе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Германия проведет «редкие» переговоры с Россией по Украине без Киева
Россия испытала «Прометея» в Арктике
В российском ковидном госпитале произошел пожар
Россияне возмутились установкой памятника Фиделю Кастро в Москве
В России зарегистрировали иск об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза
Китай заменит солдат в Тибете роботами
В Германии ответили на вопрос о сертификации «Северного потока-2»
Стало известно о возможности бывшего тренера «Локомотива» возглавить ЦСКА
Зафиксирован первый полет «Летающего штаба» США над Украиной
Принадлежавший семье 170 лет горшок продали за 16 миллионов рублей
Путин заехал за Лукашенко за рулем внедорожника
Ида Галич обнажилась на камеру
Звезду «Уральских пельменей» не выпустили из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter