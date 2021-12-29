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В МИД России рассказали о признании власти талибов де-факто

МИД РФ: Россия не будет в одностороннем порядке признавать власть талибов

Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия не будет в одностороннем порядке признавать власть талибов в Афганистане («Талибан» запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что де-факто признание нового афганского правительства уже происходит. «У нас, фактически, работает полноформатное российское посольство. И оно не одиноко — семь посольств работают, и еще три-четыре на подходе», — отметил он.

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Кабулов обратил внимание, что делегация талибов участвовала в представительной встрече Московского формата и была приглашена на чрезвычайную сессию совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, где услышали точку зрения исламского мира «на проводимую талибами внутреннюю политику в ее религиозной части».

По словам дипломата, российская сторона поставит вопрос о признании перед СБ ООН, когда почувствует, что «необходимая критическая качественная масса шагов выполнена талибами». «Мы будем обсуждать, и если члены СБ будут настроены конструктивно, то этот вопрос решится. Мы сторонники того, чтобы решать все вместе. Пока других идей нет», — подчеркнул спецпредставитель президента.

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Анжелика Бережная
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