Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Казахстана подписал закон об отмене смертной казни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни в стране
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Пресс-служба Ппрезидента РФ / Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни. Об этом 29 декабря сообщает Tengrinews.kz.

Мораторий на смертную казнь был принят в стране в 2003 году. В начале 2021-го Казахстан ратифицировал второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предполагает окончательный отказ от высшей меры наказания.

Затем в парламенте одобрили законопроект об отмене смертной казни, который однако предусматривал возможность применять ее в военное время. Токаев раскритиковал документ, назвав его половинчатым. В итоге 23 декабря Сенат Казахстана принял закон о полной отмене смертной казни.

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» допустил возвращение смертной казни в стране. «Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — заявил он.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл свое положение в окружении Путина
Крупнейший видеоресурс России разрешил скачивать видео
Путин и Лукашенко анонсировали совместные военные учения в Белоруссии
Испанские гвардейцы пострадали при попытке прорыва нелегальных мигрантов
Россиянина признали виновным в убийстве пенсионера МВД и его супруги
Российская лыжница завоевала бронзу в гонке на «Тур де Ски»
Названы предположительные сроки сертификации «Северного потока-2»
Подруга Высоцкого исключила насильственную смерть советского барда
Увеличение груди стало популярным среди мужчин
Украина собралась урезать потребление энергии и газа
Украинский депутат похвастался необычной вакцинацией от коронавируса
Калининград в 2022 году прикроют новые самолеты
Ким Чен Ын небывало похудел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter