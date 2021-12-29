Президент Казахстана подписал закон об отмене смертной казни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни. Об этом 29 декабря сообщает Tengrinews.kz.

Мораторий на смертную казнь был принят в стране в 2003 году. В начале 2021-го Казахстан ратифицировал второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предполагает окончательный отказ от высшей меры наказания.

Затем в парламенте одобрили законопроект об отмене смертной казни, который однако предусматривал возможность применять ее в военное время. Токаев раскритиковал документ, назвав его половинчатым. В итоге 23 декабря Сенат Казахстана принял закон о полной отмене смертной казни.

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» допустил возвращение смертной казни в стране. «Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — заявил он.