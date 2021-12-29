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Стало известно о присутствии иностранных дипломатов на суде по «Мемориалу»

Дипломаты 8 иностранных государств присутствуют на процессе в Мосгорсуде по «Мемориалу»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дипломаты восьми иностранных государств присутствуют на судебном процессе в Мосгорсуде, где рассматривается иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан в России НКО-иноагентом). Об этом стало известно со слов руководителя пресс-службы Мосгорсуда Дмитрия Овешникова, передает «Интерфакс».

«В суде присутствуют дипломаты из посольств Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, США и Германии», — рассказал Овешников.

Ранее сообщалось, что западные политики раскритиковали решение российского суда. Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон осуждает постановление. В Берлине сочли, что суд лишил права голоса жертв притеснений и репрессий.

Суд постановил ликвидировать «Мемориал» 28 декабря. Причиной для исков прокуратура назвала неоднократное нарушение законодательства об иноагентах. Центр занимался исследованием советских репрессий, реабилитацией жертв и помощью их семьям.

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Екатерина Андреева
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